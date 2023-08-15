Сквер получит новое название после подписания постановления Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сквер в Екатеринбурге переименовали в честь хирурга Юрия Мансурова, который скончался в июне 2020 года от коронавируса. Об этом свидетельствует карта на 2ГИС. Ранее он назывался с сквером Дружбы. Однако в мэрии сообщили, что постановление о переименовании его не подписано.

- Проект постановления сейчас находится в работе, согласуется. О возможных сроках его подписания ничего сказать не могу, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.

Фото: 2ГИС

Напомним, решение о присвоении наименования принято на городской комиссии по топонимике, которая прошла в начале декабря 2022 года. Решение принималось на основании обращения, поступившего в комиссию от общественности.

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