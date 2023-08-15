Дизайнеры «освежили» герб и флаг Екатеринбурга к 300-летию города

Сейчас герб города выглядит так Фото: Алексей БУЛАТОВ

По случаю 300-летия уральской столицы дизайнеры из сообщества «Дизайн-код Екатеринбурга» решили сделать «апгрейд» городских символов, а именно герба и флага.

- Екатеринбург - это город, который заслуживает самый красивый, парадный, воодушевляющий и удобный в использовании герб, - отмечается в соцсетях сообщества.

Дизайнеры заявили, что существующий герб «прекрасен по своему смыслу и описанию». Однако старый рисунок, по словам дизайнеров, имеет «множество проблем в исполнении».

По словам представителей сообщества, на разработку нового герба и флага у них ушло два года. Они добавили, что лишь обновили графику символов и их вариант «не противоречит геральдическим принципам».

В мэрии к этой инициативе отнеслись скептически.

- Чтобы что-то обновить в гербе и флаге, требуется внесение соответствующих изменений, описывающих их в нормативных документах. Такие документы рассматриваются и утверждаются Екатеринбургской городской думой. Кажется, кто-то выдает желаемое за действительное, - прокомментировали в администрации Екатеринбурга.