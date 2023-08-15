В Кольцово на нарушителя составили пять протоколов

Нарушителя задержали и доставили в дежурную часть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Транспортная полиция задержала в Кольцово мужчину, устроившего дебош в самолете, прилетевшего из Хабаровска.

- Причиной обращения в транспортную полицию стало поведение ранее не судимого 30-летнего уроженца Республики Башкортостан. Во время полета мужчина грубо нарушал общественный порядок, - рассказали в УТ МВД России по УрФО.

Мужчина был пьян, пил и курил электронную сигарету в салоне самолета и в туалете. Кроме того, он обматерил пассажиров и бортпроводников. На замечания не реагировал.

Нарушителя задержали и доставили в дежурную часть, где составили в отношении него сразу пять административных протоколов. Так, мужчине придется заплатить два штрафа за курение в разных частях самолета, за невыполнение законных распоряжений командира воздушного судна, за потребление алкоголя в местах, запрещенных федеральным законом, а также за мелкое хулиганство. Суд арестовал хулигана на двое суток.

В транспортной полиции отметили, что мужчину уже неоднократно привлекали к административной ответственности за аналогичные факты нарушения общественного порядка.

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