В Новоуральске простятся с добровольцем, погибшим в зоне СВО

В ходе ее проведения мужчина выполнял боевые задачи в составе различных формирований. Фото: соцсети Вячеслава Тюменцева

В Новоуральске 15 августа простятся с добровольцем, погибшим в зоне специальной военной операции. Максим Гребенщиков ушел на 35-м году жизни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Вячеслав Тюменцев.

- Приношу искренние соболезнования родным и близким Максима Олеговича, - отметил градоначальник.

Свердловчанин ушел на СВО добровольцем. В ходе ее проведения мужчина выполнял боевые задачи в составе различных формирований. Максим Гребенщиков погиб 10 июля 2023 года. Последним местом службы добровольца Максима Гребенщикова стал отряд «Шторм».

Ранее в Свердловской области простились с бойцом, погибшим в зоне СВО. Посмертно Анатолий Лепинских был удостоен ордена Мужества. Мужчина проживал в селе Черемисском под Режом.

К ЧИТАТЕЛЮ

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru