СвЖД обновит вокзал на станции Верхняя Салда и восстановит его исторический облик

Так будет выглядеть вокзал в Верхней Салде после капитального ремонта. Фото: пресс-служба СвЖД

Свердловская железная дорога в 2023 году в рамках программы по развитию инфраструктуры пригородного пассажирского комплекса обновит пять пассажирских зданий. В частности, в Свердловской области ремонт вокзального здания и платформ организован на станции Верхняя Салда.

В ходе преобразований вокзалу вернут исторический облик, характерный для пассажирских зданий конца XIX – начала XX века. При этом функциональные и планировочные решения будут реализованы с учетом стандартов комфорта и безопасности, предъявляемых к новым вокзальным комплексам. В здании заменят фасад, кровлю, окна и двери, установят световые вывески с названием станции.

Для внутренней отделки помещений будут использованы современные эргономичные материалы. Предусмотрена модернизация всех инженерных систем – вентиляции, освещения, теплоснабжения и канализации, ремонт санитарной комнаты. В залах ожидания появятся удобные посадочные места с розетками для подзарядки мобильных устройств.

Пассажирская платформа на станции будет переоборудована: ее удлинят до 130 метров и расширят до трех метров, уложат качественную гранитную плитку, установят новые элементы ограждения и освещения, оборудуют сходы к зданию вокзала.

Вся инфраструктура адаптирована для маломобильных граждан: слабовидящим пассажирам поможет ориентироваться контрастная разметка, мнемосхемы и тактильные таблички со шрифтом Брайля. Для пассажиров, передвигающихся в кресле-коляске, предусмотрены пандусы.

Наружные работы планируется завершить осенью текущего года, внутренние и инженерные – в следующем. Привокзальная территория также будет благоустроена.

В перспективе в здании вокзала планируется разместить помимо железнодорожных еще и автобусные кассы. После появления на территории, прилегающей к вокзалу, транспортно-пересадочного узла (предполагает консолидацию железнодорожной и городской транспортной сети), пассажирам будет удобно покупать билеты и делать пересадку.

Отметим, РЖД уделяет повышенное внимание малым вокзалам, чтобы пассажиры небольших станций могли иметь тот же уровень комфорта и сервиса, что и на больших столичных объектах холдинга. В 2023 году на СвЖД планируется обновить пассажирские здания на станциях Лысьва, Верхняя Салда, Кишерть, Кордон, Верещагино.