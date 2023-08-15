Вандалы заклеивают листовками окна и двери в домах жителей Каменска-Уральского

Вандалы испортили имущество граждан. Фото: портал KU66.RU

Жители города Каменск-Уральский жалуются на рекламщиков-вандалов, которые 14 августа расклеили объявления на окнах и дверях домов в поселке Чкалова, то есть испортили чужую собственность. Об этом пишет портал KU66.RU.

Незаконные объявления обнаружили на двух многоквартирных домах. Жители говорят, что оторвать листовки невозможно.

- Вандалы проигнорировали доски для объявлений, установленные у подъездов, наклеили рекламу на двери с обеих сторон, а также на рамах и стеклах окон, и даже электрощитах. Бумага клейкая, оторвать невозможно, - говорят местные жители дома №8 по улице 2 Рабочей и №26 по Коммунальной.

Отреагирует ли на эту ситуацию участковый уполномоченный, неизвестно.