Жители Екатеринбурга больше любят получать подарки, чем дарить их

Каждый восьмой участник опроса из Екатеринбурга отметил, что часто получает банальные подарки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга больше всего любят получать подарки (38%), чем дарить их (23%). К такому выводу пришли в аналитическом центре ювелирного бренда SOKOLOV и агентстве A2:Research* во время исследования.

Согласно результатам опроса, в рейтинг самых популярных подарков у екатеринбуржцев вошли деньги (31%), цветы (23%), украшения и аксессуары (21%), товары для хобби (19%) и спорта (19%). При этом каждый восьмой участник опроса из Екатеринбурга (13%) отметил, что часто получает банальные подарки, а 8% - бесполезные.

Исследование также показало, что, несмотря на то, что угадать с подарком получается далеко не всегда, каждый третий участник опроса утверждает, что ориентируется в первую очередь на интересы и вкусы получателя (29%). Еще 18% - считают, что подарок должен быть индивидуальным и уникальным, а 11% смотрят в первую очередь на цену.

Кстати, что касается цены, то, по данным опроса, большинство жителей Екатеринбурга готовы заложить на подарок близкому человеку до 20 тысяч рублей (34%). Еще 27% располагают суммой до 10 тысяч рублей, а 21% — до 5 тысяч рублей. На сумму до 2 тысяч рублей ориентируются еще 9% респондентов.

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