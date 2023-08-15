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НовостиОбщество15 августа 2023 8:30

Жители Екатеринбурга больше любят получать подарки, чем дарить их

В рейтинг самых популярных подарков у екатеринбуржцев вошли деньги
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Каждый восьмой участник опроса из Екатеринбурга отметил, что часто получает банальные подарки

Каждый восьмой участник опроса из Екатеринбурга отметил, что часто получает банальные подарки

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга больше всего любят получать подарки (38%), чем дарить их (23%). К такому выводу пришли в аналитическом центре ювелирного бренда SOKOLOV и агентстве A2:Research* во время исследования.

Согласно результатам опроса, в рейтинг самых популярных подарков у екатеринбуржцев вошли деньги (31%), цветы (23%), украшения и аксессуары (21%), товары для хобби (19%) и спорта (19%). При этом каждый восьмой участник опроса из Екатеринбурга (13%) отметил, что часто получает банальные подарки, а 8% - бесполезные.

Исследование также показало, что, несмотря на то, что угадать с подарком получается далеко не всегда, каждый третий участник опроса утверждает, что ориентируется в первую очередь на интересы и вкусы получателя (29%). Еще 18% - считают, что подарок должен быть индивидуальным и уникальным, а 11% смотрят в первую очередь на цену.

Кстати, что касается цены, то, по данным опроса, большинство жителей Екатеринбурга готовы заложить на подарок близкому человеку до 20 тысяч рублей (34%). Еще 27% располагают суммой до 10 тысяч рублей, а 21% — до 5 тысяч рублей. На сумму до 2 тысяч рублей ориентируются еще 9% респондентов.

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