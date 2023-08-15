Жительница Краснотурьинска получила 35 тысяч рублей за ДТП с пони

Животное выбежало на проезжую часть и спровоцировало аварию
Фото: Антон ФОКИН
Жительница Краснотурьинска потребовала деньги с хозяина пони, с которым она столкнулась. Водитель попала в ДТП с животным. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Авария произошла в июне 2020 года. Женщина столкнулась с пони на улице Свободы. Животное выбежало на проезжую часть. Водитель попыталась уйти от удара, вывернув руль, это помогло сохранить жизнь пони. Животное задело по касательной, а вот машина оказалась сильно повреждена.
- Согласно экспертному заключению, стоимость ремонта составила 103 тысячи рублей, - отметили в суде.
После аварии свердловчанка обратилась в суд с иском к хозяину пони. По ее мнению, мужчина ненадлежащим образом следил за животным. С хозяина пони водитель попросила взыскать 118 244 рубля. Однако суд решил, что в ситуации виноваты оба. Женщина нарушила ПДД, а мужчина не следил за пони. В таком случае с ответчика решили взыскать больше 82 тысяч рублей. С этим хозяин животного не согласился, он решил оспорить решение. Тогда материалы дела снова рассмотрели. Сумма взыскания снизилась до 35 тысяч рублей.
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