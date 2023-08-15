Трассу Екатеринбург – Тюмень дважды перекроют возле Богдановича

Ремонт участка трассы будут вести две ночи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трассу Р-351 Екатеринбург – Тюмень дважды частично перекроют на несколько часов в районе города Богданович Свердловской области. Ограничения связаны с ремонтом дорожного полотна. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Движение по трассе ограничат с 22 часов 15 августа до 03 часов ночи 16 августа (пять часов), а также в это же время через сутки. Дорожные рабочие проведут работы по замене дорожного покрытия на 94 участке трассы. Проезд в этот момент будет организован в одностороннем порядке и будет регулироваться.

Отметим, что сейчас на трассах в Свердловской области продолжаются дорожные ремонты, что нередко приводит к пробкам. Чаще всего автолюбители жалуются на заторы на Пермском тракте.