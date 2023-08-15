Михаил Богинский назначен представителем президента в коллегии судей

Михаила Богинского назначили представителем президента РФ в квалификационной коллегии судей областного суда Фото: СК по Свердловской области
Бывшего главу СКР по Свердловской области Михаила Богинского назначили представителем президента РФ в квалификационной коллегии судей областного суда. Указ об этом подписал президент Владимир Путин 14 августа. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Этим же указом президент назначил судьей Железнодорожного районного суда Елену Мельникову, ранее занимавшую должность мирового судьи в Верхотруском районе.
Напомним, Михаил Богинский ушел с должности руководителя СКР по Свердловской области в марте. Он вышел на пенсию по выслуге лет. Его место занял Анатолий Надбитов.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru