Екатеринбургский вундеркинд удивил знанием китайского на федеральном телеканале

Команда детей смогла забрать к себе в копилку 40 тысяч рублей благодаря таланту мальчика. Фото: пресс-служба телеканала «Пятница»

Вундеркинд из Екатеринбурга удивил знанием китайского на федеральном телеканале. 10-летний Дима Вознесенский показал свой талант Аните и Анатолию Цой. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала «Пятница».

- Звездными гостями нового выпуска «Вундеркиндов» стали Анита Цой и Анатолий Цой. По правилам шоу команда звезд с помощью интуиции должна угадать, какими талантами обладает каждый ребенок в студии. За каждую ошибку команда детей получает денежный приз, - пояснили на телеканале.

В новом выпуске шоу принял участие юный житель Екатеринбурга. Дима Вознесенский – победитель мировой олимпиады по китайскому языку среди детей. К слову, звездным гостям не удалось угадать талант мальчика. Поэтому команда детей смогла забрать к себе в копилку 40 тысяч рублей.

Напомним, что ранее мы писали о юном Диме Вознесенском. В основном школьник изучает китайский диалект путунхуа. Он занимается с преподавателями четыре раза в неделю.

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