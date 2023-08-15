На Ирбитскую ярмарку съехались 50 тысяч человек

Губернатор посетил Ирбитскую ярмарку и пообещал развивать город. Фото: Департамент информационной политики

В августе 2023 года Ирбитскую ярмарку посетили 50 тысяч человек. Для гостей запустили специальный поезд «Ласточка». В этом году мероприятию исполнилось 380 лет. Об этом сообщает телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

На ярмарке расположены многочисленные торговые ряды, здесь же – танцы в народных костюмах, угощения и гостинцы.

Мероприятие в выходные посетил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- С каждым годом все лучше и лучше у вас, - сказал глава региона участникам Ирбитской ярмарки, пообещав, что скоро подпишет указ о праздновании 400-летия Ирбита, а также учтет предложения горожан при формировании программы развития города на ближайшие 8 лет.

- Мы все вместе сделаем Ирбит настоящей уральской шкатулочкой, - заключил Евгений Куйвашев.