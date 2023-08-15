В Екатеринбурге число высаженных деревьев и кустарников выросло в шесть раз

С каждым годом в Екатеринбурге все больше зеленых уголков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за последние четыре года количество высаженных деревьев и кустарников выросло в шесть раз, сегодня на каждого горожанина приходится 16,5 квадратных метров зелени. Всего в уральской столице зеленые объекты занимают площадь в 2,5 тысячи гектаров. Об этом сообщает телеканал «ОТВ-Екатеринбург».

Фестиваль ландшафтного искусства проводится на главной площади города каждый год Фото: Алексей БУЛАТОВ

Летом 2023 года масштабное благоустройство проводится в парке Энгельса, который полностью преобразится. Работы завершат к юбилею Екатеринбурга. Проект разработали в 2019 году, но несколько лет парк проигрывал в голосовании по объектам благоустройства. Работы в парке Энгельса взяли на себя меценаты.

Также на площади Екатеринбурга сейчас проводится ежегодный фестиваль ландшафтного дизайна, где представлены цветы, кустарники и деревья. После окончания фестиваля их высадят в разных точках Екатеринбурга.