Точную причину смерти установит экспертиза
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Екатеринбурге в квартире на улице Ангарской обнаружили мумифицированные тела двух мужчин. По данным «КП-Екатеринбург», погибшими оказались 59-летний Игорь К. и его отец Василий Иванович 1928 года рождения. Ранее в полиции отметили, что следов взлома в квартире нет. А дверь была заперта изнутри.
Точную причину смерти установит экспертиза. Следственный комитет проводит проверку.
- По предварительной информации, мужчины скончались от трех до пяти лет назад, - пояснил «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.
На странице в социальных сетях Игоря К. указано, что он окончил институт радиоэлектроники и информационных технологий.
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