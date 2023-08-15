На Старой Сортировке мужчина напал на девушку в лифте

Инцидент произошел в подъезде жилого дома
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Екатеринбурге южанин напал на девушку в лифте. Инцидент произошел в одном из домов на Старой Сортировке. Об этом жертва рассказала в Telegram-канале «Злой Екатеринбург».
Екатеринбурженка возвращалась домой вечером 14 августа. Мужчина проследовал за девушкой до подъезда ее дома, однако дойдя до двери, он сделал вид, что проходит мимо, а в самый последний момент зашел за жертвой.
- Лифт стоял на первом этаже и сразу, как я нажала на кнопку, двери открылись, он зашел за мной внутрь, - отметила девушка.
Уже в лифте южанин попытался завести разговор с девушкой, стал задавать неуместные вопросы и интересовался настроением. Мужчина убеждал екатеринбурженку, что живет в ее доме. В какой-то момент девушка сделала вид, что говорит по телефону. В это время южанин напал на нее. Жертва ударила мужчину ключами, когда открылись двери лифта. Нападавший же поспешил скрыться.
- Отделалась только испугом. Будет написано заявление в полицию, - добавила екатеринбурженка.
«КП-Екатеринбург» обратилась в УМВД города за комментарием. На момент публикации материала ответа от ведомства не поступило.
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