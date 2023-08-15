Мэр Екатеринбурга рассказал о праздновании 300-летия города

Мэр Екатеринбурга открывает праздничные объекты в городе. Фото: пресс-служба администрации Екатеринбурга

19 августа уральская столица отметит свой 300-летний юбилей. О проходящих и уже состоявшихся праздничных мероприятиях рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

– День строителя открыл 12 августа Фестивальную неделю, посвященную 300-летию Екатеринбурга. В огромной степени именно строители сформировали наш город, — сказал Алексей Орлов.

Праздник прошел с размахом. На проспекте Ленина была организована выставка строительной техники – 130 машин. Гости увидели мотошоу около гимназии № 9, выступления силачей и акробатов, поболели за участников конкурса мастерства операторов экскаваторов «Кубок Золотого ковша», а также за «Миссис стройкомплекс».

– В тот же день мы вместе с главой компаний «Сима-ленд» Андреем Симановским открыли свето-музыкальный медиаэкран на пешеходной улице Вайнера. «Уральский Арбат» приобрел совершенно иной вид, — подчеркнул глава Екатеринбурга.

На набережной реки Исети перед киноконцертным театром «Космос» открылся фестиваль «КиноТеатрум». Здесь до 19 августа горожане и гости уральской столицы могут бесплатно посетить спектакли, оперы, балеты и концерты.

Еще один Фестиваль уличных театров «Лица Улиц» состоялся на площадке ЦПКиО имени В.В. Маяковского. Коллективы из Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга и других городов показали гостям более 20 представлений.

На Площади 1905 года открылась площадка фестиваля ландшафтного искусства «Екатеринбург – 300».

– Ландшафтные дизайнеры и специалисты по озеленению посвятили тематике 300-летней истории нашего города зеленые площадки, создали макет плотины, фонтаны и другое, – отметил Алексей Орлов.

В эти дни Екатеринбург дарит всем праздник и массу положительных эмоций. Ознакомиться с программой мероприятий можно на сайте 300.екатеринбург.рф.