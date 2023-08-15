Запах газа напугал жителей нескольких районов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались на резкий запах газа. Его почувствовали в нескольких районах. В том числе, на Сортировке, Уралмаше, Эльмаше и ЖБИ.

- Проснулся, почувствовал запах газа и подумал сначала, что у нас утечка, - рассказал «КП-Екатеринбург» читатель Станислав.

Мы запросили комментарий в «Екатеринбурггаз». На момент публикации материала ответ не поступил.

Напомним, жители Эльмаша также жаловались на запах газа в феврале. Тогда в «Екатеринбурггазе» сообщили, что в аварийную газовую службу периодически обращаются жители района с заявками о сильном неприятном запахе, похожем на газ. При проверке специалисты утечек не находили.

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