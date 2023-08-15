Екатеринбуржца, напавшего на покупателя, приговорили к 9,5 годам колонии

Нападавший больше девяти раз ударил оппонента ножом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга предстал перед судом за нападение на покупателя в магазине. Причиной конфликта между нападавшим и жертвой стала ревность. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Инцидент произошел ранним утром 11 декабря 2022 года. 55-летний мужчина пьяным пришел к своей возлюбленной на работу в круглосуточный магазин. Там он приревновал сожительницу к посетителю и стал конфликтовать с оппонентом.

- Реализуя свой преступный умысел, обвиняемый, вооружившись ножом, подошел к потерпевшему, левой рукой взял его за левый верхний ворот пуховика и начал удерживать за него, после чего нанес потерпевшему более девяти ударов ножом, - пояснили в ведомстве.

Потерпевший сопротивлялся из-за чего смог спастись и покинуть магазин. После этого ему оказали медицинскую помощь. Оказалось, что мужчине причинили тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил екатеринбуржца с 9,5 годам исправительной колонии особого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

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