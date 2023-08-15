В Екатеринбурге пройдет фестиваль инклюзивного творчества

Фестиваль «Особый день. Инклюзия» пройдет в рамках 300-летия Екатеринбурга
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге состоится фестиваль инклюзивного творчества. Он пройдет 15 августа в Историческом сквере. Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Свердловской области.
Фестиваль «Особый день. Инклюзия» пройдет в рамках 300-летия Екатеринбурга. Для жителей города выступят инклюзивные творческие коллективы, пройдут мастер-классы и экскурсии для незрячих и с особенностями слуха людей. Помимо этого, пройдет мотивационный стендап, театр неслыщащих актеров и хореографический коллектив инклюзивной студии.
- В течение дня в лектории Музея архитектуры и дизайна пройдут бесплатные лекции о воспитании детей и заботе о себе; о творчестве и искусстве художников с особенностями ментального развития в общественной и культурной среде», - отметили в региональном правительстве.
Свердловская область большое внимание уделяет людям с инклюзией. Создается условия для получения образования, занятия спортом и развитие в области культуры. Например, для людей с ОВЗ разработаны туристические маршруты.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru