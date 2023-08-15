В Екатеринбурге мужчина украл из магазина почти 20 кг орехов

Ограбление произошло еще в марте Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге полиция разыскивает мужчину, который украл из продуктового магазина на улице Фрезеровщиков почти 20 килограммов орехов. Ограбление произошло еще в марте, однако похитителя все еще не задержали.

- Сотрудники полиции просят граждан опознать фаната белковой пищи, - рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. - Можно было бы предположить, что дома у похитителя живет чрезмерно прожорливый грызун, но, скорее всего, похищенное было банально перепродано.

Мужчина утащил из торговой точки 7,5 килограммов кешью, 1,5 килограмма фундука, 4 килограмма фисташек и 9 килограммов миндаля.

Полицейские просят конфиденциально сообщить имеющуюся о похитителе информацию по телефону +7(919)37-38-445. Конфиденциальность гарантируется.

Также похитителя призывают прийти в полицию добровольно и возместить магазину ущерб.

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