Сотрудники компании «Атомстройкомплекс» в седьмой раз стали чемпионами спартакиады строительного комплекса Свердловской области

Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

На главной сцене Исторического сквера в рамках празднования Дня строителя прошло торжественное награждение победителей Спартакиады строительного комплекса Свердловской области и конкурса «Миссис Стройкомплекс-2023».

Участие в Спартакиаде ежегодно принимают застройщики жилья и другие организации строительной отрасли. Уже семь лет подряд первенство удерживает сборная компании «Атомстройкомплекс»! В этом году спартакиада включала в себя соревнования по семи дисциплинам, и в каждом сборная «Атомстройкомплекса» заняла призовые места.

– Здоровье – одна из корпоративных ценностей нашей компании. Руководство «Атомстройкомплекса» создает все условия, чтобы сотрудники могли вести здоровый образ жизни: на всех предприятиях организовано качественное питание, проводятся регулярные профилактические осмотры, и даже питьевую воду мы используем только собственного производства, – рассказывает Галина Хабарова, директор по персоналу компании «Атомстройкомплекс». – С момента основания на предприятии сформировалась приверженность спорту и активному отдыху: руководство поощряет регулярные тренировки, многие директора профессионально занимаются спортом и мотивируют сотрудников своим личным примером. На протяжении 19 лет ежегодно мы проводим корпоративную спартакиаду среди предприятий, входящих в холдинг.

Фото: пресс-служба Атомстройкомплекс

Победительниц «Миссис Стройкомплекс-2023» назвали сразу после зрелищного финального шоу. В этом году конкурс был особенным, ведь на корону претендовали самые яркие участницы последних четырех лет. Сотрудница компании «Атомстройкомплекс» Валерия Баранова получила сразу две награды и корону из рук министра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаила Волкова и заместителя главы Екатеринбурга Рустама Галямова. Помимо титула второй вице-мисс, по итогам зрительского голосования Валерия завоевала награду «Миссис Интернет».