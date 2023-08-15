В Артемовской центральной районной больнице обрушился потолок

Потолок обрушился в фойе поликлиники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Артемовской центральной районной больнице утром 14 августа обрушился потолок. Прокуратура проводит проверку.

- Будут установлены причины произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц по обеспечению безопасности в муниципальном медицинском учреждении и законности действий подрядчика в рамках гарантийных обязательств, - рассказали в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, произошло обрушение конструктивных элементов потолка на первом этаже в фойе поликлиники № 1. Во время инцидента никто не пострадал.

Напомним, ранее в Екатеринбурге обрушился потолок в доме на улице Свердлова. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, все случилось 15 апреля в районе 02:30 часов ночи. Обошлось без пострадавших.

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