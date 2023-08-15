В Нижнем Тагиле в столкновении двух легковушек пострадал ребенок

Водитель Lada Kalina не уступил дорогу Daewoo Nexia Фото6 ГИБДД Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле вечером 14 августа возле дома на Пархоменко, 41 столкнулись Lada Kalina и Daewoo Nexia.

- Водитель Lada Kalina 38-летний мужчина, следуя по Серова, при совершении левого поворота на Пархоменко не уступил дорогу и допустил столкновение с Daewoo Nexia, под управлением 37-летнего мужчины, движущегося в прямом направлении по Серова, - рассказали в ОГИБДД МУ МВД России «Нижнетагильское».

В ДТП пострадал трехлетний малыш, который ехал на заднем сидении справа в детском кресле в Lada Kalina. С травмами различной степени тяжести его доставили в медицинское учреждение.

Оба водителя были трезвы. За рулем Lada Kalina находился мужчина, имеющий стаж управления 19 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД в 2023 году не привлекался. Он объяснил сотрудникам ГИБДД, что не видел Daewoo Nexia и подумал, что успевает закончить маневр поворота.

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