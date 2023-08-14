Самолет из Антальи в Екатеринбург задержали еще на два часа

Из Екатеринбурга в Турцию самолет улетел только 14 августа в 20:30 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажиры рейса WZ-3062 авиакомпании Red Wings ждут вылета из Антальи в Екатеринбург уже больше двух суток. Борт должен был вылететь 12 августа в 21:30. То есть самолет из Антальи должен был прилететь в Екатеринбург и улететь обратно. Однако все 400 пассажиров все еще не покинули город.

- Для выравнивания ситуации и корректировки расписания Red Wings запросила на коммерческой основе получение дополнительного воздушного судна у авиакомпании «ИКАР» для вывоза пассажиров задержанных рейсов, - ранее сообщили в социальных сетях авиакомпании.

Из Екатеринбурга в Турцию самолет улетел только 14 августа в 20:30. В аэропорт назначения он прилетел в 22:43 14 августа по местному времени. Соответственно, сейчас борт готовят к вылету в Россию.

Напоминаем, туристы из Антальи в Екатеринбург не могли улететь больше двух суток из-за поломки двух боингов.

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