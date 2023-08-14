Днем 14 августа в Туринском районе произошло смертельное ДТП

37-летний мужчина на Hyundai решил пойти на обгон, но не справился с управлением и перевернулся, фото: ГИБДД Свердловской области

На трассе Камышлов-Туринск-Ирбит-Тавда днем 14 августа произошло смертельное ДТП. 37-летний мужчина на Hyundai решил пойти на обгон, но не справился с управлением и перевернулся.

- После дорожной аварии с различными травмами в городскую больницу доставлены водитель и два пассажира иномарки, один из которых, 29-летний молодой человек, через два часа скончался в реанимации, - ГИБДД Свердловской области.

Известно, что все пассажиры в момент аварии были пристегнуты ремнями безопасности. Водителя Hyundai будут проверять с помощью химико-токсикологического исследования для установления его состояния на момент аварии.

Недавно мы рассказывали про серьезное ДТП, в котором пострадало сразу шесть человек, трое из них – дети. Авария случилась на перекрестке улиц Сухоложская и Агрономическая. Как выяснилось, водитель Mazda потерял сознание за рулем. Мужчина очнулся в тот момент, когда уже влетел в ограждения, уточняют в ГИБДД.

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