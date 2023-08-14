14 августа в торговом центре Нижнего Тагила 3-летняя девочка потеряла родителей

Инцидент произошел в ТРЦ «Кит» на Черноисточиснком шоссе в Нижнем Тагиле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вечером 14 августа в торговом центре Нижнего Тагила трехлетняя девочка потеряла родителей. Инцидент произошел в ТРЦ «Кит» на Черноисточиснком шоссе. По ее словам, где родители и где она живет, она не знает. Об этом сообщили подписчики сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

- Заметили что охранник эту девочку увёл в администрацию, а потом объявили, что девочка потерялась. Позже приехали сотрудники МВД и забрали ребенка, видимо, в отделение, — делятся подробностями с места событий подписчики сообщества «Инцидент Нижний Тагил».

Инспекторы совместно с сотрудниками управления образования достаточно оперативно нашли маму девочки и пока ее ждали, накормили малышку.

- Как оказалось, девочка проживает в посёлке Рудника, мама была на работе и оставила её под присмотром 12-летней сестры. Старшая дочь отпросилась поехать в гости к отцу вместе с подружкой и сестрой, а во время прогулки по ТРЦ они потеряли малышку, - сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

Недавно мы рассказывали, что в Нижнем Тагиле завершились поиски 63-летнего мужчины. Валерий Романов пропал 24 июня, он сбежал из машины скорой помощи. Мужчину нашли мертвым. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в МУ МВД «Нижнетагильское».

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