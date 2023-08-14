Путешественники из Екатеринбурга смогли улететь в Анталью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Рейс Екатеринбург-Анталья должен был улететь в 7:20 утра 13 августа, однако люди отправились в отпуска только в 20:30 14 августа. Изначально планировалось, что борт улетит в 19:50, но вылет снова задержался. На протяжении двух суток за ситуацией следили в Уральской транспортной прокуратуре.

- По предварительной информации 23 пассажира отказались от услуги воздушной перевозки, - сообщают в ведомстве.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, причина задержки была в отсутствии самолета. Позднее представители Red Wings разъяснили, как пассажиры доберутся из Турции, и в отпуск из Екатеринбурга. Задержка произошла из-за поломки сразу двух Boing-777, которых у компании всего три.

Второй борт в Анталью планирует вылететь ночью в 1:55 15 августа. На рейс ожидается 410 пассажиров.

Ситуацию спасла авиакомпания «Икар». Перевозчик на коммерческой основе выдал дополнительный самолет для вывоза пассажиров обоих задержанных рейсов.

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