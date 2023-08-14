Семья попросила наказать врачей, наблюдавших мать, убившую сыновей на Сортировке

25 марта женщина убила детей и покончила с собой
Фото: Олег ГАЛИМОВ
Семья 37-летней Наталии, убившей 25 марта двоих сыновей, не знает о ходе расследования уголовного дела. Как рассказали «КП-Екатеринбург» родственники погибшей, старшая дочь Натальи покинула частный дом.
- Для нее мы снимаем квартиру. Она больше не может жить там после случившегося. В доме живет только муж Натальи. Конечно, есть вопросы к врачам, которые знали о ее состоянии. А потом отпустили, зная, что у нее двое детей, - рассказала собеседница «КП-Екатеринбург».
Напомним, что после расправы над братьями 4 и 7 лет Наталья покончила с собой. Ранее друзья Наталии рассказывали, что у женщины начались проблемы с психикой в 2020 году после перенесенного коронавируса.
В СУ СКР по Свердловской области воздержались от комментариев на вопрос о прекращении уголовного дела.
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