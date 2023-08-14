Ремонтные работы будут вести на 94 километре трассы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области трассу Р-351 перекроют на две ночи. Движение возле Богдановича ограничат с 15 на 16 августа и с 16 на 17 августа. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

- С 22:00 15 августа до 03:00 16 августа и с 22:00 16 августа до 03:00 17 августа будут проводить работы по фрезерованию и укладке дорожного покрытия, - отметили в «Уралуправтодоре».

Работы будут вести на 94-м километре трассы. Проезд будет осуществляться в одностороннем порядке. На месте поставят регулировщика.

В Екатеринбурге на День города перекроют практически все центральные улицы. Массовые ограничения начнут вводить с 6 утра 19 августа. Так, например, проехать нельзя будет по проспекту Ленина, от Московской до Карла Либкнехта; по улице 8 Марта, от проспекта Ленина до Бориса Ельцина и другие улицы.

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