За распространение детской порнографии в Екатеринбурге задержали кубанца

Фигурантам уголовного дела грозит до 10 лет заключения Фото: читатель «КП»

В Екатеринбурге по обвинению в незаконном обороте детской порнографии задержали двух 24-летних парней. Как стало известно «КП-Екатеринбург», силовики нагрянули к уроженцу Сухого Лога и его приятелю из Краснодарского края в июне 2023 года. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 242.1 УК «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Друзьям грозит до 10 лет лишения свободы.

- В конце июня суд избрал для обоих меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако через месяц следователь обратился с ходатайством о замене меры пресечения на домашний арест для одного из фигурантов (для уроженца Кубани), - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

Известно, что арестованный уралец является мастером спорта по самбо. Ранее у него не было проблем с законом.

- Для создания и администрирования сайтов «бизнесмены» использовали абонентские номера, электронные почтовые ящики и банковские карты своего ближайшего окружения, - отметили в ГУ МВД по Свердловской области.

На момент публикации связаться с друзьями или родственниками задержанных не удалось.