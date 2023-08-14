В Екатеринбурге задержали мужчин, продававших детское порно в Сети

На двоих свердловчан возбудили уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге задержали двоих мужчин, хранивших и продававших порно для педофилов в Сети. Третьего подельника преступного бизнеса поймали в Краснодарском крае. На них возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СУ СКР по Свердловской области и в ГУ МВД региона.

Интерполом проводилась международная операция, в которой участвовали 28 стран. Так удалось выйти на двух 25-летних мужчин, проживавших в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. В квартире у них прошли обыски, была найдена компьютерная техника со специальным программным обеспечением для создания и ведения запретных сайтов и съемный жесткий диск с роликами. Мужчины занимались преступным бизнесом с 2020 по 2022 год.

- Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до десяти лет лишения свободы, - пояснил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

В месяц мужчины зарабатывали до 350 тысяч рублей. Деньги приходили на криптокошельки. Оба «бизнесмена» ранее не были судимы, один из них активно вел свой аккаунт в социальных сетях, где публиковал материалы о здоровом образе жизни. Также он имеет спортивный разряд по самбо.

- Правда, из высшего учебного заведения его отчислили за неуспеваемость. Для создания и администрирования сайтов «бизнесмены» использовали абонентские номера, электронные почтовые ящики и банковские карты своего ближайшего окружения, - отметил начальник пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых.

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