В День города тагильчан катали на ретро-трамвае

Завершилась экскурсия на Театральной площади Фото: Лев ИСТОМИН

12 августа, в 301-й День рождения Нижнего Тагила, для горожан и гостей города провели экскурсию по городу на ретро-трамвае. По трем историческим районам проехались десятки участников экскурсии. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.

Участникам экскурсии рассказали о памятниках городах, исторических местах и мостах. Завершилась экскурсия в самом центре Нижнего Тагила – на Театральной площади.

Отметим, что в Нижнем Тагиле проводят экскурсии на ретро-трамвае бесплатно после регистрации на туристическом портале города.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru