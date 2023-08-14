В День города тагильчан катали на ретро-трамвае

Завершилась экскурсия на Театральной площади
Фото: Лев ИСТОМИН
12 августа, в 301-й День рождения Нижнего Тагила, для горожан и гостей города провели экскурсию по городу на ретро-трамвае. По трем историческим районам проехались десятки участников экскурсии. Об этом пишет портал Тагил.Лайф.
Участникам экскурсии рассказали о памятниках городах, исторических местах и мостах. Завершилась экскурсия в самом центре Нижнего Тагила – на Театральной площади.
Отметим, что в Нижнем Тагиле проводят экскурсии на ретро-трамвае бесплатно после регистрации на туристическом портале города.
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