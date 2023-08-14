В Каменске-Уральском отметили День физкультурника

День физкультурника в Каменске-Уральском отметили 12 августа. Фото: пресс-служба администрации Каменска-Уральского

В Каменске-Уральском 12 августа на двух площадках отметили День физкультурника. Праздничные спортивные мероприятия провели на стадионе Центра образования «Аксиома» и Центре прогресса бокса «Витязь». Об этом пишет портал KU66.RU.

Здесь выполнившим нормы ГТО горожанам вручили значки, после чего провели эстафеты, главным призом в которых стал арбуз. Победу одержали: представительницы гребного спорта среди девушек и боксеры среди юношей.

На спортивном празднике выступил глава города Алексей Герасимов, который поблагодарил тренеров, наставников и учителей физкультуры за их полезный труд.