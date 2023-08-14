Дети бегут из социальных учреждений Свердловской области

Полиция постоянно занимается поиском сбежавших детей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области по состоянию на 14 августа 2023 года в розыске находятся 10 детей, которые сбежали из социальных учреждений. Об этом пишет портал «ФедералПресс».

В данном случае речь идет не о детях, попавших в неблагополучные обстоятельства. Как правило. Сотрудники полиции находят и возвращают их в срок до двух суток.

Побеги из социальных учреждений Свердловской области – явление привычное, потому что подростки часто уходят на адрес прежнего места жительства, едут к родным и знакомым, которые к ним нормально относятся.

Главной опасностью для сбежавших детей являются люди, которых они могут встретить по пути к месту назначения. Ведь сбежавшие дети обращаются к незнакомцам с просьбой купить воды, дать денег на проезд.