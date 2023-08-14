В Нижнем Тагиле мужчину, сбежавшего из скорой, нашли мертвым

Следственный комитет начал проверку. Фото: «ЛизаАлерт» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле завершились поиски 63-летнего мужчины. Валерий Романов пропал 24 июня, он сбежал из машины скорой помощи. Мужчину нашли мертвым. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в МУ МВД «Нижетагильское».

- Его обнаружили недалеко от села Лая, в лесном массиве на берегу реки 11 августа, - отметили в полиции Нижнего Тагила.

Пока причина гибели мужчины неизвестна. «КП-Екатеринбург» обратилась за комментарием в Следственный комитет Свердловской области.

- Ведомство начало проверку. В настоящий момент признаков криминала в смерти нет, - пояснили в СУ СК региона.

Ранее в Нижнем Тагиле нашли труп велосипедиста. Сейчас по факту смерти мужчины следователи проводят проверку, тело велосипедиста направлено на судмедэкспертизу. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

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