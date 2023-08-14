ВИЗ-Сталь проводит «Неделю безопасности» по профилактике рисков при работах повышенной опасности

Фото: пресс-служба ВИЗ-Сталь

На ВИЗ-Стали (входят в Группу НЛМК) стартовала «Неделя безопасности» по профилактике рисков при проведении работ повышенной опасности. Цель акции — отработать порядок действий при выполнении погрузочно-разгрузочных, огневых, высотных и электроработ, проверить безопасность условий труда и навыки применения инструмента «Динамическая оценка рисков», повысить уровень знаний.

С 14 по 18 августа в производственных подразделениях пройдут тематические мероприятия с участием сотрудников завода и подрядных организаций. В ходе линейных обходов руководители проверят соблюдение требований промышленной безопасности в местах выполнения работ повышенной опасности. На сменно-встречных собраниях состоится обсуждение лучших практик предприятий Группы НЛМК по минимизации рисков. В цехе холодной прокатки и энергоуправлении пройдут тренинги по организации огневых работ и по применению средств индивидуальной защиты.

На корпоративном портале организуют вебинары от ведущих экспертов в области безопасности и конкурс «Лучшая подготовка к работам повышенной опасности», на НЛМК-ТВ — трансляцию тематических роликов. По итогам «Недели безопасности» наиболее активные участники тематических мероприятий, конкурсов и акций по выявлению потенциальных рисков получат корпоративные награды и подарки.