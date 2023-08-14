«Раковая клетка светится»: ученый УрФУ рассказал, в каких сферах применяется лучистая энергия

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Явление флуоресценции помогает уральским ученым создавать новые вещества и технологии. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории перспективных материалов, зеленых методов и биотехнологий УрФУ Игорь Ковалев.

Явление люминесценции или свечения известно давно. Английский ученый Джордж Стокс в 1852 году назвал его флуоресценцией. Таким сигнальным свечением обладают минералы, некоторые грибы, планктон, насекомые. Светлячки, например.

Со временем человечество научилось использовать выделение лучистой энергии себе во благо.

– Существует несколько видов возбуждения энергетического состояния, – отметил Игорь Ковалев. – Например, триболюминесценция, когда вещество излучает свет под воздействием механической энергии. Или хемилюминесценция – возбуждение флуорофора в результате химической реакции.

Флуорофоры нашли применение в медицине. Ученые УрФУ и УрО РАН создали новые флуоресцентные химические соединения для фотодинамической терапии раковых опухолей.

– Подбирается вид органической молекулы, допустим, с зеленым свечением. Одновременно к ней нужно присоединить фрагмент, который будет привлекателен раковой клетке. И когда пациент получает такое вещество, это соединение начинает накапливаться в раковой опухоли. При операции опухоль подсвечивается, что помогает хирургам ее точно удалить, – рассказал Игорь Ковалев.

Флуоресцентное соединение подходит не только для диагностики опухолевых процессов с помощью окрашивания пораженных тканей, но и дальнейшего лечения. Опухолевые клетки разрушаются, не повреждая здоровые.

Сегодня ученые УрФУ работают над созданием нанолекарств с применением люминесцентных материалов.

Новые синтезированные учеными флуорофоры также способны помочь обнаружить взрывчатые вещества или провести экологический мониторинг.

– Многие переходные металлы – ртуть, цинк, кадмий, которые могут сбросить в воду предприятия или принести стоки со свалок, можно обнаружить с помощью флуорофоров, которые перестают светить в такой воде, – подчеркнул Игорь Ковалев.

Флуорофоры известны нам и в быту. Например, они применяются для отбеливания вещей.

– Чтобы привести ткань в идеально белое состояние, используется «оптический отбеливатель». Когда краситель попадает на ткань, он начинает светить синим под воздействием света, создавая иллюзию белоснежного цвета, – пояснил ученый.

Уральские ученые продолжают исследования в поиске новых флуоресцирующих соединений, чтобы использовать их в более широком диапазоне общественно важных сфер.