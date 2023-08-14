Жители Екатеринбурга заметили возле детсада полураздетого пенсионера

Мужчина с голым торсом, гуляющий у детсада, пугает местных жителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга заметили возле детсада в районе улицы Отто Шмидта полураздетого пенсионера. По словам горожан, мужчина в шортах и голым торсом ходит у забора, крутит бедрами и задирает ноги, когда малыши гуляют. Судя по всему, он делает зарядку, но горожанам его поведение кажется странным.

- Делает такие странные поступательные движения назад и вперед, повернувшись к детям, и специально подходит поближе к забору, чтобы они его видели, - рассказала жительница дома E1.RU.

Жильцы утверждают, что в выходные мужчина делает все то же самое, но уже не возле детсада, а у детской площадки. При этом, якобы на просьбы местных жителей перестать мужчина реагирует агрессивно.

Напомним, ранее в Мичуринском возле дома на Широкореченская 58/1 днем 13 мая странный мужчина напугал местных жителей. Он оставил пакет с канистрой на сухой траве, который позже задымился.

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