Транспортный прокурор пообщался с пассажиром задержанного рейса в Анталью

Рейс должна была осуществить авиакомпания Red Wings Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пассажиры, рассчитывающие провести отпуск на турецких курортах, до сих пор не могут вылететь из Кольцово. Это связано с задержкой рейса WZ-3061 Екатеринбург-Анталья авиакомпании Red Wings. Вылет задерживается уже более чем на сутки, а согласно данным перевозчика, самолет сможет отравиться из уральской столицы в Турцию не раньше 15 августа. При этом время вылета самолета постоянно переносят.

Но проблема еще и в том, что этот же самолет должен был вернуть на родину уральцев, находящихся в Анталье. В итоге свердловчане вторые сутки вынуждены ожидать вылет рейса WZ-3062 сообщением Анталья-Екатеринбург.

К ситуации уже подключилось надзорное ведомство. Уральский транспортный прокурор Владимир Дроздецкий провел личный прием пассажира задержанного рейса в Анталью.

Уточняется, что это жительница Челябинска. С ней Владимир Дроздецкий общался по видео-связи.

- Заявительница высказала обеспокоенность длительной задержкой рейса, а также пояснила, что она и другие пассажиры размещены в гостинице, все обеспечены питанием и напитками, - рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.