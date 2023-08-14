Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+29°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 августа 2023 10:09

Жители проспекта Петуха в Новом Уренгое пожаловались на мусор

В ситуацию вмешался глава города
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Ангар со свалкой оперативно ликвидировали

Ангар со свалкой оперативно ликвидировали

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители города Новый Уренгой пожаловались ангар по проспекту Петуха, который владельцы соседнего магазина превратили в настоящую свалку. Об этом пишет издание «Ямал 1».

На следующий день на ситуацию отреагировал глава города Андрей Воронов, после чего были предприняты конкретные шаги.

- Сегодня этого ангарчика уже нет. Демонтировали, - рассказал мэр Нового Уренгоя.

После этого горожане обсудили с градоначальником расположение будущего сквера, а также новых качелей вдоль Центральной магистрали.

Подписывайтесь на наш Telegram

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники

Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:

Тел.: +7 912 050 91 07

Почта kp.ekb@phkp.ru