Жители проспекта Петуха в Новом Уренгое пожаловались на мусор

Ангар со свалкой оперативно ликвидировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители города Новый Уренгой пожаловались ангар по проспекту Петуха, который владельцы соседнего магазина превратили в настоящую свалку. Об этом пишет издание «Ямал 1».

На следующий день на ситуацию отреагировал глава города Андрей Воронов, после чего были предприняты конкретные шаги.

- Сегодня этого ангарчика уже нет. Демонтировали, - рассказал мэр Нового Уренгоя.

После этого горожане обсудили с градоначальником расположение будущего сквера, а также новых качелей вдоль Центральной магистрали.

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