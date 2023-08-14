Жители проспекта Петуха в Новом Уренгое пожаловались на мусор

Ангар со свалкой оперативно ликвидировали
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Жители города Новый Уренгой пожаловались ангар по проспекту Петуха, который владельцы соседнего магазина превратили в настоящую свалку. Об этом пишет издание «Ямал 1».
На следующий день на ситуацию отреагировал глава города Андрей Воронов, после чего были предприняты конкретные шаги.
- Сегодня этого ангарчика уже нет. Демонтировали, - рассказал мэр Нового Уренгоя.
После этого горожане обсудили с градоначальником расположение будущего сквера, а также новых качелей вдоль Центральной магистрали.
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru