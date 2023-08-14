В Екатеринбурге во время пожара погиб мужчина

Спасатели эвакуировали 12 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в пятиэтажке на Предельной, 14 в ночь на 14 августа произошел пожар. Огнем оказалась охвачена квартира на третьем этаже.

- В 03:05 поступило сообщение о пожаре. На площади 10 квадратных метров повреждено домашнее имущество в квартире. Эвакуировано пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам 12 человек, из них 2 детей, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В загоревшейся квартире спасатели обнаружили 77-летнего мужчину. Он погиб. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в СК по Свердловской области. Следователи проводят проверку. Предварительно, смерть мужчины не связана с криминалом.

В тушении пожара были задействованы три единицы техники и 12 человек личного состава. В 03:39 пожарные локализовали огонь. Еще через две минуты открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 04:59.

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