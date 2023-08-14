Ко Дню города топовые фильмы показывают в летнем кинотеатре в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба УБРиР
Посмотреть фильмы на свежем воздухе и отлично провести время в компании близких в Екатеринбурге можно в летнем кинотеатре.
Душевные комедии, мелодрамы и красочные мультфильмы можно посмотреть в парке Маяковского (кинотеатр будет работать до 20 августа).
В программе «Кинолета УБРиР» топовые фильмы Голливуда, всеми любимая классика отечественного кинематографа, а также мультфильмы Уолта Диснея.
Публикуем программу в ЦПКиО им. Маяковского с 14 по 20 августа.
14 августа понедельник
16:00 Мультфильмы СТС (0+)
18:00 Кунг-Фу Панда (0+)
20:00 Волшебная страна (12+)
15 августа вторник
16:00 Мультфильмы СТС (0+)
18:00 Братья Супер Марио в кино(0+)
20:00 Назад в будущее (12+)
16 августа среда
16:00 Мультфильмы СТС (0+)
18:00 Хранители снов(0+)
20:00 Шоу Трумана(18+)
17 августа четверг
16:00 Мультфильмы СТС (0+)
18:00 Собачья жизнь (6+)
20:00 Форд против Феррари(16+)
18 августа пятница
16:00 Мультфильмы СТС (0+)
18:00 Старик Хоттабыч (0+)
20:00 Душа(6+)
19 августа суббота
16:00 Мультфильмы СТС (0+)
18:00 Кот в сапогах(0+)
20:00 Полосатый рейс (12+)
22:00 Начало(12+)
00:00 Вечное сияние чистого разума(16+)
20 августа воскресенье
16:00 Мультфильмы СТС (0+)
18:00 Кот в сапогах: Последнее желание(0+)
20:00 Приключения Шерлока Шолмса и Доктора Ватсона. Собака Баскервилей (6+)
22:00 Аватар (12+)
00:00 Аватар 2 (12+)
Расписание обновляется регулярно.
Подробную программу летнего кинотеатра вы можете посмотреть в соцсетях парка (в расписании могут быть изменения).