Ко Дню города топовые фильмы показывают в летнем кинотеатре в Екатеринбурге

Фото: пресс-служба УБРиР

Посмотреть фильмы на свежем воздухе и отлично провести время в компании близких в Екатеринбурге можно в летнем кинотеатре.

Душевные комедии, мелодрамы и красочные мультфильмы можно посмотреть в парке Маяковского (кинотеатр будет работать до 20 августа).

В программе «Кинолета УБРиР» топовые фильмы Голливуда, всеми любимая классика отечественного кинематографа, а также мультфильмы Уолта Диснея.

Публикуем программу в ЦПКиО им. Маяковского с 14 по 20 августа.

14 августа понедельник

16:00 Мультфильмы СТС (0+)

18:00 Кунг-Фу Панда (0+)

20:00 Волшебная страна (12+)

15 августа вторник

16:00 Мультфильмы СТС (0+)

18:00 Братья Супер Марио в кино(0+)

20:00 Назад в будущее (12+)

16 августа среда

16:00 Мультфильмы СТС (0+)

18:00 Хранители снов(0+)

20:00 Шоу Трумана(18+)

17 августа четверг

16:00 Мультфильмы СТС (0+)

18:00 Собачья жизнь (6+)

20:00 Форд против Феррари(16+)

18 августа пятница

16:00 Мультфильмы СТС (0+)

18:00 Старик Хоттабыч (0+)

20:00 Душа(6+)

19 августа суббота

16:00 Мультфильмы СТС (0+)

18:00 Кот в сапогах(0+)

20:00 Полосатый рейс (12+)

22:00 Начало(12+)

00:00 Вечное сияние чистого разума(16+)

20 августа воскресенье

16:00 Мультфильмы СТС (0+)

18:00 Кот в сапогах: Последнее желание(0+)

20:00 Приключения Шерлока Шолмса и Доктора Ватсона. Собака Баскервилей (6+)

22:00 Аватар (12+)

00:00 Аватар 2 (12+)

Расписание обновляется регулярно.

Подробную программу летнего кинотеатра вы можете посмотреть в соцсетях парка (в расписании могут быть изменения).