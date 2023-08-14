В Академическом в День города запустят салют

Праздничный салют продлится шесть минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Академическом районе Екатеринбурга в День города запустят праздничный фейерверк. Салют начнется в 22:50 19 августа. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили в пресс-службе РСГ «Академическое».

- Салют запустят. Длится фейерверк будет шесть минут, - отметили в пресс-службе застройщика

Празднование 300-летия Екатеринбурга в молодом районе начнется в 13:00 с выступления Екатерининского оркестра Березовского ГО. На протяжении всего дня до 21:00 будут работать интерактивные площадки с фотозонами, мастер-классами и развлечениями для жителей Академического.

Помимо этого, с 22:00 до 22:50, перед салютом, бесплатный концерт даст группа «Винтаж». А с 21:00 до 21:30 выступит хедлайнер Амирчик.

Напомним, что алкоголь в День города нельзя будет приобрести в Академическом районе. 19 августа с 12:00 до 23:00 запрет на продажу спиртного действует на проспекте Академика Сахарова на участке от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина.

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