Психолог объяснила, почему нельзя унижать и шантажировать детей

Психолог пояснила, почему нельзя обижать детей
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Психолог Марина Философ перечислила методы, которые родителям следует исключить в процессе воспитания ребенка. Важно не подвергать сомнению интеллект и физические способности детей, а также не запрещать ему проявлять его врожденные качества. Об этом пишет издание NEWS.ru.
Ребенок будет воспринимать как угрозу, если родители будут говорить ему: «Не подходи ко мне» и «Я тебя больше не люблю. Это может сказаться на психологическом развитии ребенка.
- Это уничтожает самооценку ребенка, уверенность в своих силах. Ребенок теряет себя, и вырастает взрослый, который не знает, кто он, - рассказывает Марина Философ.
Также в качестве запрещенных психолог назвала следующие методы воспитания детей:
- Шантаж
- Унижение
- Манипуляция
- Перекладывание ответственности за свое состояние и жизнь на ребенка.