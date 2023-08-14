Психолог объяснила, почему нельзя унижать и шантажировать детей

Психолог пояснила, почему нельзя обижать детей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Психолог Марина Философ перечислила методы, которые родителям следует исключить в процессе воспитания ребенка. Важно не подвергать сомнению интеллект и физические способности детей, а также не запрещать ему проявлять его врожденные качества. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Ребенок будет воспринимать как угрозу, если родители будут говорить ему: «Не подходи ко мне» и «Я тебя больше не люблю. Это может сказаться на психологическом развитии ребенка.

- Это уничтожает самооценку ребенка, уверенность в своих силах. Ребенок теряет себя, и вырастает взрослый, который не знает, кто он, - рассказывает Марина Философ.

Также в качестве запрещенных психолог назвала следующие методы воспитания детей:

- Шантаж

- Унижение

- Манипуляция

- Перекладывание ответственности за свое состояние и жизнь на ребенка.