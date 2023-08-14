В Свердловской области резко сократилось число водителей такси

На рынке останутся только легальные несудимые таксисты Фото: Мария ЛЕНЦ

По состоянию на 2022 года в Свердловской области водителям выдали около 5 тысяч разрешений на перевозку пассажиров в такси. На июнь 2023 года действующими числятся порядка 3,5 тысяч выданных разрешений. Таким образом, за год число таксистов в регионе сократилось на 1,5 тысячи человек.

- Люди сдают их, - резюмировал заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Александр Порубенко.

При этом, все работники такси и сферы общественного транспорта в Екатеринбурге и Свердловской области до 1 сентября 2023 года должны предоставить справку об отсутствии судимости или уголовного преследования. В противном случае его ждет увольнение.

- Получение такой справки не представляет сложности. Ее можно оформить в личном кабинете «Госуслуг» и получить через две недели, - говорит директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук.

По словам Александра Порубенко, после вступления в силу нововведений, на рынке останутся только законные пассажироперевозчики, остальные вынуждены будут уйти.

- Все остальные, у кого нет разрешения на таксо-моторную деятельность, путевой документации — в общем, кто работает не законно — уйдут. И пусть они уйдут — это даже хорошо, - заключает Порубенко.