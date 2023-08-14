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НовостиОбщество14 августа 2023 8:48

В Свердловской области резко сократилось число водителей такси

За год их стало меньше на 1,5 тысячи
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
На рынке останутся только легальные несудимые таксисты

На рынке останутся только легальные несудимые таксисты

Фото: Мария ЛЕНЦ

По состоянию на 2022 года в Свердловской области водителям выдали около 5 тысяч разрешений на перевозку пассажиров в такси. На июнь 2023 года действующими числятся порядка 3,5 тысяч выданных разрешений. Таким образом, за год число таксистов в регионе сократилось на 1,5 тысячи человек.

- Люди сдают их, - резюмировал заместитель начальника отдела надзорной деятельности управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области Александр Порубенко.

При этом, все работники такси и сферы общественного транспорта в Екатеринбурге и Свердловской области до 1 сентября 2023 года должны предоставить справку об отсутствии судимости или уголовного преследования. В противном случае его ждет увольнение.

- Получение такой справки не представляет сложности. Ее можно оформить в личном кабинете «Госуслуг» и получить через две недели, - говорит директор Союза автотранспортных предпринимателей Свердловской области Лилия Саранчук.

По словам Александра Порубенко, после вступления в силу нововведений, на рынке останутся только законные пассажироперевозчики, остальные вынуждены будут уйти.

- Все остальные, у кого нет разрешения на таксо-моторную деятельность, путевой документации — в общем, кто работает не законно — уйдут. И пусть они уйдут — это даже хорошо, - заключает Порубенко.