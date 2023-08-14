Омбудсмен Свердловской области поможет туристам, застрявшим в Кольцово

Татьяна Мерзлякова призвала пострадавших туристов обращаться к ней за помощью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омбудсмен Свердловской области Татьяна Мерзлякова окажет первую помощь туристам из Екатеринбурга, который на двое суток застряли в Кольцово. РейсWZ-3061 авиакомпании Red Wings в Анталью переносится с семи часов утра 13 августа, сейчас сообщается, что вылет планируется в 15 августа 00:15.

На сегодняшний день все 410 туристов размещены в гостинице «Азимут» рядом с аэропортом Кольцово.

– Многие семьи летят в Турцию со своими малолетними детьми. Я переговорила с Уральским транспортным прокурором Владимиром Дроздецким, он взял эту ситуацию под свой личный контроль. Мы со своей стороны будем следить, чтобы были соблюдены конституционные права свердловчан на отдых и оздоровление, - заявила Татьяна Мерзлякова.

Омбудсмен находится на связи и с туристами, которые наоборот застряли в Антальи, так как их рейс WZ-3062 в Екатеринбург точно также задержан почти на двое суток. По данным омбудсмена, в Турции помощь уральцам оказывает посольство России в этой стране.

Сам перевозчик до сих пор не назвал официальной причины задержек на такой длительный срок. В Екатеринбурге туристы в надежде узнать информацию, атаковали офис Red Wings. В авиакомпании прокомментировали то, какая работа проводится с пассажирами: их обеспечили проживаем в отеле, едой и напитками. Часть пассажиров купили билеты на самолет другой компании самостоятельно, чтобы успеть побывать в отпуске.

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