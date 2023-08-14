СвЖД изменят расписание ряда пригородных поездов

По-другому расписанию электрички будут ездить в августе и сентябре Фото: Алексей БУЛАТОВ

СвЖД в августе и сентябре изменят расписание ряда пригородных поездов на серовском направлении. Это связано с работами по обновлению пути на однопутном перегоне Верхотурье - Ляля.

- СвЖД и Свердловская пригородная компания приносят пассажирам извинения за временные неудобства, - сообщили в пресс-службе СвЖД. - При планировании поездки просим обращать внимание на изменения в расписании.

Так, например, изменится расписание электрички из Екатеринбурга в Серов, из Нижнего Тагила в Каменск-Уральский, Верхотурье и Нижнюю Туру и так далее.

Более подробно с изменениями можно ознакомиться в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», на сайтах ОАО «РЖД» и АО «СПК», а также на станциях.

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