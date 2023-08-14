В свердловской полиции назвали главные причины ДТП с участием автобусов

В Свердловской области - рост ДТП с участием автобусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полиции Свердловской области основные причины ДТП с участием автобусов. С начала года в регионе зарегистрировано 46 таких ДТП, 19 из которых произошли из-за несоответствия скорости конкретным дорожным условиям. Также автобусы попадают в ДТП и по другим причинам.

- Это нарушение правил перевозки людей, нарушение дистанции, нарушение правил проезда перекрестков, не предоставление преимущества в движении пешеходам, - рассказывает зам начальника отдела надзорной деятельности управления Госавтоинспекции ГУ МВД РФ по региону Александр Порубенко.

С начала года полицейские проверили 5 100 автобусов из 25 тысяч. Выявлено 218 нарушений, по которым назначены проверки.

После проверки 5 100 автобусов инициировали 218 проверок по нарушениям, допущенным водителями, в отношении предприятий и юридических лиц. По итогам проверок 90 должностных и пять юридических лиц привлечено к ответственности.

- С января по июль 2022 года 38 ДТП с участием автобусов. Рост составил в этом году 21%. В том году был один погибший, в этом году – три. В прошлом году было 53 раненых, в этом – 64.