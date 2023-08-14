В МЧС дали советы грибникам, чтобы не потеряться в уральских лесах

Иногда для поисков пропавших МЧС использует беспилотники Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Урале начался сезон сбора ягод и грибов. Сотни свердловчан устремились в лес. Соответственно увеличился риск потеряться. В ГУ МЧС рассказали, что нужно делать, чтобы не потеряться в лесу.

- В случае если вы потерялись, у вас с собой есть телефон и имеется устойчивая мобильная связь, позвоните по номеру 112. В этом случае сразу начнутся поисковые мероприятия, - рассказал в ходе пресс-конференции начальник отдела организации оперативной службы Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Свердловской области Кирилл Трясцин.

Также он дал несколько советов людям, отправляющимся с лес:

- Уходя в лес, обязательно предупредите об этом родственников и знакомых. В одиночку лучше не ходить вообще;

- Надевайте яркую одежду. В этом случае вас будет проще найти;

- Возьмите с собой карты, навигатор, компас, запас теплой одежды, дождевик, сухой паек и спички.

Кирилл Трясцин добавил, что обычно у пропавших людей с собой есть только сотовые телефоны.