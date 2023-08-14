На Сибирском тракте иномарка влетела в скутер

Пострадал водитель мотоцикла. Фото: Telegram-канал «Патрульный участок»

В Екатеринбурге на Сибирском тракте произошло ДТП. Иномарка влетела в скутер. Об этом сообщили в Госавтоинспекции города.

По предварительной информации водитель на Nissan Almera, ехавший со стороны улицы 40-летия Комсомола в сторону ЕКАД, столкнулся со скутером Honda Forza. Он двигался в соседнем ряду с автомобилем.

- В результате ДТП водитель мотоцикла, 61-летний мужчина, получил телесные повреждения, бригадой скорой медицинской помощи доставлен в ГКБ № 36, - сообщили в ГИБДД Екатеринбурга

Автоинспекторы выясняют обстоятельства происшествия. Пока точная причина аварии неизвестна.

Ранее в Екатеринбурге на Вторчермете в аварии пострадали шесть человек, из них трое дети. ДТП произошло вечером 13 августа на перекрестке улиц Сухоложской - Агрономической. На месте столкнулись Mazda СХ7 и Kia Rio.

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